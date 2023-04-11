مجلس وزاري مضيق للنظر في واقع قطاع الفسفاط وأفاق تطويره

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في واقع قطاع الفسفاط وآفاق تطويره.

واستعرض المجلس تطور مؤشرات إنتاج الفسفاط وسبل تحسينها، بالإضافة إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع.

كما تناول المجلس برامج عمل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وأبرز مشاريع دعم الإنتاجية والمشاريع البيئية المبرمج إنجازها للفترة القادمة.

وأكد المجلس على ضرورة العمل على تأهيل النقل الحديدي للفسفاط بما يمكن من تطوير إنتاجية هذا القطاع.

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