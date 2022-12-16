مجلس وزاري مضيّق لتدارس إحداث المجلس الأعلى للتّربية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق، بحضور كل من فتحي السّلاوتي وزير التّربية ومنصف بوكثير وزير التّعليم العالي والبحث العلمي وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتّخطيط ونصرالدين النّصيبي وزير التّشغيل والتّكوين المهني وإبراهيم الشائبي وزير الشّؤون الدّينيّة وسامية الشّرفي قدور المستشارة لدى رئيسة الحكومة وعمار الملوّح مستشار القانون والتشريع، وذلك لتدارس مقترحاتهم فيما يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للتّربية والأخذ بها لإعداد مشروع المرسوم المنظّم له.

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