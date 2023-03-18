مجلس وزاري يبحث تقدم تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة الجالية الافريقية بتونس

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة 17 مارس 2023، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة الجالية الافريقية المقيمة بتونس.

واستعرض المجلس الاجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات للتواصل مع الجاليات الافريقية من جنوب الصحراء.

كما أكد المجلس التزام الدولة التونسية محاربة كل أشكال الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين اقتصاديا.

كلمات البحث :الجالية الأفريقية;تونس;مجلس وزاري