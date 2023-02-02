مجلس وزاري يوافق على جملة من مشاريع المراسيم والأوامر

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الخميس 02 فيفري 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر التالية:

مشاريع المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح لإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

مشاريع الأوامر:

• مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه.

• مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات.

• مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل.

• مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

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