مجلس وزاري يُؤكّد ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم على جلسة عمل وزارية، خصّصت لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها وذلك بحضور ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر اروبيو، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي كريستيان برجي، عبر تقنية التواصل عن بعد.

وتناول المجلس أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع.

كما استعرض المجلس الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم احداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية.

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