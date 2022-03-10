مجلس وزاري يُصادق على جملة من مشاريع الأوامر الرئاسية



تمّت صباح اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، المصادقة على مشاريع أوامر رئاسية.

وتتمثل مشاريع الأوامر الرئاسية المصادق عليها في:

-مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

-مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.

-مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة.

-مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.

-مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس.

- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

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