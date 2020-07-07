مجلس وزراء يُصادق على مشروع قانون أساسي للاتصال السمعي البصري

إنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة إجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وخُصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على:

-مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.

كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية

◾️مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة مرصد المسؤولية المجتمعية للمؤسّسات وتنظيمه وطرق سيره.

◾️مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة لجان القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واختصاصاتها وصلاحياتها.

◾️مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 والمتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.

◾️مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

كما استمع المجلس إلى بيان حول الملامح الأولية لمنوال النموّ 2020-2023.

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