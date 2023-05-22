مجموعة السبع: نحُثُّ الحكومة التونسية على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد

اخر تحديث : 22/05/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجموعة السبع

حثّ قادة مجموعة السبع، في بيانهم الختامي عقب انعقاد قمتهم في هيروشيما، الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها، ومعالجة وضعها الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد التقى برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،‭‭ ‬‬خلال القمة يوم السبت، وقد تطرقا إلى الوضع في أوكرانيا إلى جانب الهجرة والوضع في تونس، حسب ما نقلته وكالة « رويترز ».
من جهتها، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج « عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة ».


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