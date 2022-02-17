مجموعة «TUI» : نرغب في استعادة نشاط الرحلات السياحية مع تونس إلى نسقه العادي

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الأربعاء 16 فيفري 2022 بمقر الوزارة، مسؤولي مجموعة « توي » (TUI) العالمية، أحد أهم متعهدي الرحلات والسياحة في العالم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى تونس وجذب المزيد من السياح.

وقدم الوزير، بالمناسبة، لمحة عن الإجراءات الأخيرة الخاصة بالدخول لتونس مؤكدا على تحسن الوضع الوبائي ببلادنا بفضل تقدم الحملة الوطنية للتلقيح الى جانب تقديم الإجراءات الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي للسياحة لافتا إلى وجوب الاستظهار بجواز التلقيح لدخول المؤسسات والمنشآت السياحية. كما أكد أن كل العاملين في المؤسسات السياحية قد استكملوا التلقيح.

ودعا الوزير مسؤولي مجموعة « TUI » العالمية إلى مزيد دعم الوجهة التونسية وتطوير الرحلات السياحية المتوجهة الى بلادنا خلال الموسم القادم.

ومن جهتهم، عبر مسؤولو « توي » عن إعجابهم بتونس لما تتمتع به من تنوع في المنتوج السياحي وجمال عدة مناطق والمخزون الثقافي والتراثي المادي واللامادي المتميز، مؤكدين وجود رغبة من المجموعة في تطوير نشاطها في تونس واستعادة نشاط الرحلات السياحية إلى نسقه العادي .

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