مجمّع ماجدة تونيزيا القطري يتبرع بـ10 ملايين دولار لصندوق مجابهة كورونا

اخر تحديث : 01/04/2020

مجمّع ماجدة تونيزيا القطري يتبرع بـ 10 ملايين دولار لصندوق مجابهة كورونا

استقبل وزير الصحّة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الاربعاء 01 أفريل 2020، وفدا عن مجمّع ماجدة تونيزيا القطري الذي يضمّ بين شركاته الفرعيّة بالخصوص مصرف الزيتونة والزيتونة تكافل.
وقد تناول اللقاء سبل دعم جهود وزارة الصحّة في التصدّي لفيروس كورونا الجديد من خلال التبرّع لفائدة صندوق 1818 بمبلغ قدره 10 ملايين دولار أمريكي.
كما تمّ بالمناسبة الاعلان عن فتح خطّ تمويل بمبلغ قدره 25 مليون دينار قابل للترفيع إلى 50 مليون دينار لفائدة الصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة.
هذا، وعبّر الحاضرون عن استعداد مصرف الزيتونة لتمويل المشاريع والمبادرات في مجال الصناعات المتّصلة بالقطاع الصحّي والتي من شأنها معاضدة جهود الدولة في تأهيل هذا القطاع، علاوة على إعطاء المتعاملين مع هذا البنك من الناشطين في مجال الصناعات ذات العلاقة بقطاع الصحّة إمتيازات تخصّ مبالغ القروض وآجال الاسترجاع.


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