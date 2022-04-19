محادثات بين الوفد الرسمي التونسي وممثلي صندوق النقد الدولي

أجرى ليلة أمس الاثنين، كلّ من سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية عبر تقنيات التواصل عن بعد ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط لقاء مع ممثلين عن صندوق النقد الدّولي يترأسهم جهاد عزور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وذلك في إطار مشاركة الوفد الرسمي التونسي في اجتماعات الربيع السنويّة لصندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي بواشنطن.

وتناول اللقاء تقدّم المحادثات الجارية بين تونس وصندوق النّقد الدولي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بين الطرفين.

كما تطرّق الجانبان إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدّولة التونسيّة في التسريع في نسق الإصلاحات ووضعها حيّز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظّمات الوطنيّة وذلك من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل على إثر الأزمة الوبائيّة كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأكرانية.

وأكدت وزارة المالية في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات ستتواصل على امتداد هذا الأسبوع بحضور الفرق الفنية لمواصلة المحادثات.

كلمات البحث :الوفد التونسي;صندوق النقد الدولي;محادثات