محافظ البنك المركزي: الوضع الاقتصادي سيكون أحسن في الفترة القادمة بعدد من القطاعات

التقى محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.

وأكد العباسي على استعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

وبين العباسي بأن هناك نقاشات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، على أن تعود في الفترة القادمة مع كل المنظمات الدولية

وأوضح محافظ البنك المركزي بأن الفترة القادمة ستكون الوضعية الاقتصادية أحسن بعدد من القطاعات كالمناجم والسياحة والتصدير وزيت الزيتون الذي سيُقارب الـ 1000 طن.

كما أعلن العباسي أن تونس لديها في الوضعية الحالية لنهاية السنة عديد الوعود من عديد الأصدقاء والراغبين في مساعدتها مع وجود نقاش بينهم لتعبئة موارد الدولة.

كلمات البحث :الوضع الاقتصادي;قطاعات;محافظ البنك المركزي