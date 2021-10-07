محافظ البنك المركزي: حان الوقت لكي يقف الفاعلون الاقتصاديون من داخل تونس مع بلادهم

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين من داخل تونس يجب أن يقفوا مع بلادهم كي يعود ازدهار تونس خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب العباسي عن ثقته في أن العديد من أصدقاء تونس سيقفون معها خلال هذه الفترة الصعبة.

واعتبر العباسي بأن الوضعية الاقتصادية في تونس أصبحت على إثر أزمة كوفيد صعبة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هناك رجوع للحركة الاقتصادية بالبلاد فضلا عن التصدير والمناجم في الفترة الأخيرة مع توقعات بتحسن القطاع السياحي خلال الفترة القادمة.

وأفاد محافظ البنك المركزي بأنه تباحث مع الرئيس بخصوص علاقات تونس مع المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي أساسا، مبينا بأن الرئيس أكد له أن تونس تتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصفة جدية وبطريقة ستكون خلال الفترة القادمة مبنية على برامج منظمة وإصلاحات مقبولة ليعود النقاش بالفائدة على الجهتين .

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