محافظ البنك المركزي: نرفض تمويل عجز الميزانية التكميلي دون ضمانات

أعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، أن البنك يرفض تمويل عجز الميزانية التكميلي لسنة 2020 دون تقديم ضمانات.

وحمّل العباسي البرلمان ونواب الشعب مسؤولية المخاطر التي سينجر عنها اتخاذ قرار السماح للبنك المركزي بالتمويل المباشر لخزينة الدولة.

واعتبر العباسي بأن الحل يكمن في معالجة المشكل الاساسي وهو حوكمة المؤسسات وليس ضخ البنك المركزي للأموال من الرصيد المجمّع ومحاسبته ومطالبته بعد 6 أشهر بحلول جديدة لتراجع الدينار وارتفاع نسبة التضخم.

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة أن تقوم الفترة القادمة الترفيع في التصدير وترشيد التوريد.

وكانت حكومة هشام المشيشي قد قدمت طلبا الى البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 بعد ضبط عجز غير مسبوق بنحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي بقانون المالية التعديلي 2020.

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