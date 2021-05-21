محافظ البنك المركزي: نسبة الناتج الاجمالي المحلي تقدر بــ 9- بالمائة

أكد محافظ البنك المركزي « مروان العباسي » في كلمة له بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، أن تونس تعيش وضعية اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن البنك المركزي له علاقة مباشرة بالإشكاليات الراهنة.

وكشف العباسي بأن نسبة الناتج الاجمالي المحلي تقدر بــــ 9- بالمائة وهو ما لم تشهده تونس منذ 1962، ونسبة عجز الميزانية تقدر بــــ 6.8 بالمائة فيما بلغت نسبة التضخم سنة 2020، 5 بالمائة.

وبين العباسي بأن تونس زاخرة بالإمكانيات ومن الضروري اعادة ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد التونسي، مشددا على أن البنك المركزي التونسي هو بنك التونسيين ومن مهامه الحفاظ على الاستقرار المالي بالبلاد.

وأوضح محافظ البنك المركزي بأنه من الضروري العمل على استغلال الامكانيات في القطاعات المعملية، مؤكدات أنه من المهم اليوم توفير الموارد لحماية المؤسسات من الاندثار.

كما أكد العباسي بأن الاستثمارات الخارجية في تدهور في ظل مناخ أعمال متردّي جدّا.

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