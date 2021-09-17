محامي الدفاع: تدهور صحّة التبيني بعد تعرضه لحادث أثناء نقله إلى المستشفى

أعلن مختار بوقرة محامي النائب بالبرلمان المجمد فيصل التبيني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن حالة موكله الصحية متدهورة بسبب حادث تعرض له أثناء نقله في سيارة تابعة للإدارة العامة للسجون والاصلاح إلى أحد المستشفيات العمومية.

وأوضح بوقرة بأن الإدارة العامة للسجون والاصلاح قامت بنقل موكله أواخر شهر أوت لاجراء بعض الكشوفات الطبية، مشيرا إلى أن موكله ينتظر اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر بسبب سقوطه أثناء عملية نقله داخل السيارة عند مرورها على أحد مخفضات السرعة.

وأضاف المحامي أن موكله يخوض اضراب جوع منذ قرابة 10 أيام وهو يقيم حاليا بأحد السجون القريبة من المستشفيات العمومية بالعاصمة تحسبا لأي طارئ يصيبه.

وبخصوص مجريات القضية المرفوعة ضد التبيني، أوضح محاميه أن قاضي التحقيق ختم البحث وتم تجنيح الملف واعتبار الأفعال المنسوبة إليه من نوع الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار زائفة مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

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