محامي الغنوشي: منوبي ملاحق في 19 قضية ومحتفظ به دون ادانة بسبب تصريح

أكد مختار الجماعي محامي راشد الغنوشي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أن منوبه ملاحق في 19 قضية في حين انه محتفظ به حاليا دون ادانة اثر تصريحات أدلى بها مؤخرا.

وشدد الجماعي على أنه قانونيا من حق الغنوشي الامتناع عن حضور أي دعوة من الجهات الأمنيّة والقضائية للإدلاء بأقواله، مشيرا الى ان ذي الشبهة من حقه الصمت.

وأبرز الغنوشي أن هذا الموقف « انساني » وليس سياسيا خاصة وأن من بين التهم الموجهة اليه تلك التي رفعها ضده أمني ادعى فيها أنه على علاقة مع جماعات ارهابية وفق فيديو قبل ان يتراجع الأمني ويعلن ان الفيديو سرق منه، وفق الجماعي.

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