محامي القروي: الاختبار الذي أنجزه خبراء وأوُدع بموجبه موكلي السجن مدلّس

أكد نزيه الصويعي محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 10 جوان 2021، أن الاختبار الفني الذي بموجبه تم إيقاف موكله تحفظيا مدلّس من قبل الخبراء العدليين الذين أنجزوه.

وقال نزيه الصويعي إنّه تمت إحالة الخبراء الثلاثة الذين قاموا بذلك العمل على التحقيق » ، مشيرا إلى أن « الخبر مزلزل من الناحية القضائية والحقوقية والسياسية.

وأشار الصويعي، إلى أن ملف قضية نبيل القروي بدأ منذ سنة 2016 بوشاية ليس لها أي علاقة بما يحتويه الملف اليوم، معتبرا أن ثبوت تدليس الاختبار الفني »دليل آخر على « عما تعرض إليه نبيل القروي من تشويه وتظليل ممن لم يكن بيدهم أيّة بداية حجة لما قيل في موكله » .

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