محامي سامي الفهري: إصدار بطاقة سراح وبطاقة إيداع بالسجن جديدة ضدّ موكلي

أعلن عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في تدوينة له مساء اليوم الخميس، أن « النيابة العمومية تقوم الآن بتوجيه بطاقة السراح إلى مدير السجن مع بطاقة الإيداع الجديدة في حق موكله « .
ونشر الصيد ما يلي:
« البارحة 29 جانفي قررت محكمة التعقيب النقض و الإحالة… النيابة العمومية رفضت توجيه بطاقة سراح للسجن… واليوم 30 جانفي انعقدت جلسة جديدة في دائرة الاتهام للنظر في نفس الملف الراجع من التعقيب !!! و كان قرارها إصدار بطاقة إيداع » .
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