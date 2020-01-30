محامي سامي الفهري: إصدار بطاقة سراح وبطاقة إيداع بالسجن جديدة ضدّ موكلي



أعلن عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في تدوينة له مساء اليوم الخميس، أن « النيابة العمومية تقوم الآن بتوجيه بطاقة السراح إلى مدير السجن مع بطاقة الإيداع الجديدة في حق موكله « .

ونشر الصيد ما يلي:

« البارحة 29 جانفي قررت محكمة التعقيب النقض و الإحالة… النيابة العمومية رفضت توجيه بطاقة سراح للسجن… واليوم 30 جانفي انعقدت جلسة جديدة في دائرة الاتهام للنظر في نفس الملف الراجع من التعقيب !!! و كان قرارها إصدار بطاقة إيداع » .

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