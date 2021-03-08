محاولة اختطاف تلميذة من أمام مدرسة: المندوب الجهوي للتربية بقابس يُوضح

أكد المندوب الجهوي للتربية بقابس لطفي الشيباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الاثنين، أن مواطنة قدمت إلى مدرسة تسأل عن تلميذة تدرس في السنة الرابعة، وفي الأثناء رأت المعلمة أب التلميذة في باب المدرسة فنادت له وعندما قدم غادرت المرأة دون أن يتفطن لها ما أثار ريبة المعلمة ومدير المدرسة اللذين قاما بإعداد تقرير بالخصوص ووجهاه للأمن الذي قدم وعاين الأمر .

وأكد المتحدث بأن الأب رافق ابنته للمنزل، وأن المرأة غريبة على التلميذة ما يرجح فرضية نية الاختطاف، مشيرا إلى أنه تم تحويل المرأة للأمن وأن المسألة حاليا بين يدي الأمن والقضاء .

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