رادس: محاولة الاعتداء على أستاذة في محيط اعدادية والقبض على الفاعل

أكد مدير المرحلة الإعدادية والثانوية بمندوبية التربية الجهوية ببن عروس إدريس المحمدي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، تعرض أستاذة تُدرّس بالمدرسة الإعدادية عبد الله فرحات برادس لمحاولة الاعتداء من قبل تلميذ منقطع تلقائيا عن الدراسة عندما كانت بصدد مغادرة المعهد.

وأكد المتحدث بأن التلميذ كان موجودا خارج أسوار المدرسة وفي يده سيف، وعندما خرجت الأستاذة تعمد بث الفوضى و حاول الاعتداء عليها ، مشيرا إلى أن الحادثة معزولة ولم يكن مع أصدقائه.

وأفاد المحمدي بأنه تم إلقاء القبض على الفاعل من طرف السلط الأمنية، وتم اتخاذ إجراءات أخرى كفرض إجبارية حمل بطاقة تعريف مدرسية لكل شخص يكون في محيط المعهد وإلا سيكون عرضة للتتبع الأمني.

وأعلن مدير المرحلة الإعدادية والثانوية أن الدراسة متواصلة في المعهد الذي جدت في محيطه الحادثة مع فصل مدخل التلاميذ عن مدخل الأساتذة.

ومن المنتظر أن يتم الأسبوع الجاري عقد جلسة في مقر ولاية بن عروس مع السلط الأمنية لتعزيز الأمن في محيط المؤسسات التربوية.

كلمات البحث :أستاذة;اعتداء;اعدادية