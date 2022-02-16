محاولة قتل امرأة حرقا بعد سكب البنزين على جسدها من قبل زوجها

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن امرأة، هي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت يوم الاثنين 14 فيفري 2022 بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف للاعتداء بمحاولة القتل حرقا بعد سكب البنزين على جسدها من قبل زوجها بما تسبّب لها في حروق بليغة من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والبدن.

وتمّ إيواء الضحيّة في غرفة الإنعاش في وضع حرج بالمستشفى الجهوي بالكاف هذا بالإضافة لكونها مصابة بفيروس كوفيد 19.

كما تعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بتاجروين فوريّا بهذه القضيّة وتمّ بعد استشارة الجهات القضائية المختصّة فتح تحقيق في الغرض والاحتفاظ بالمتّهم.

وتولت وزيرة الأسرة أمال بلحاج موسى في إطار متابعتها لهذه الحادثة الأليمة التنسيق المباشر مع السلط المعنية بخصوص تبعات هذه الواقعة وتمّ إقرار التدابير العاجلة التالية:

- تسخير فريق طبّي لنقل الضحيّة وإيوائها الفوري بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس والتعهّد الصحّي بحالتها بقسم العناية المركّزة.

- تكليف مندوب حماية الطفولة بولاية الكاف بالتعهّد الفوريّ بابن الضحيّة بعد فقدانه للسند العائلي ومتابعة وضعه النفسي وطلب الحماية القضائية لدى قاضي الأسرة واتّخاذ التدابير العاجلة الضروريّة في الغرض.

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