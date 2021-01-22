محرزية العبيدي في ذمة الله

توفيت مساء الخميس، القيادية في حركة النهضة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والنائبة بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي عن 57 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا.

ولدت محرزية العبيدي في 17 ديسمبر 1963 في المزيرعة من ولاية نابل في تونس.وهي سياسية ومترجمة فورية تونسية-فرنسية وعضو في مجلس شورى حركة النهضة.

ترشحت الراحلة محرزية العبيدي لانتخابات 23 أكتوبر 2011 وفازت بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في دائرة فرنسا الأولى الانتخابية.

في 22 نوفمبر 2011، تم انتخابها كنائبة أولى لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

ترشحت مرة ثانية لانتخابات 26 أكتوبر 2014 وفازت بمقعد في مجلس نواب الشعب عن النهضة ولكن هذه المرة في دائرة نابل الثانية الانتخابية.

وترأست العبيدي الشبكة العالمية « نساء مؤمنات من أجل السلام » و هي منظمة لها صفة استشارية لدى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة و التنمية و السلام.

والراحلة عضو في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعضو في لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب الحالي وعضو في مجلس شورى حركة النهضة.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .

وإنا لله و إنا إليه راجعون.

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