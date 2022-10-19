محرز الغنوشي: انحباس الأمطار قد يتواصل حتى انطلاقة نوفمبر المقبل

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه وفقا لآخر التحديثات من المنتظر ان يتواصل غياب الامطار خلال العشرية الأخيرة لأكتوبر وقد يتواصل هذا الانحباس حتى مع انطلاقة نوفمبر القادم.

وأشار الغنوشي إلى أن النقص الكبير يتواصل نظرا لاستمرار تمركز مرتفع للضغط الجوي على اجزاء كبيرة من شمال أفريقيا بما في ذلك تونس مما يمنع وصول الكتل الهوائية الباردة والتقلبات .

ودعا الغنوشي إلى إقامة صلوات الاستسقاء .

وكشف محرز الغنوشي انه وفق اخر تحيينات من وزارة الفلاحة 31 ٪ فقط هي نسبة الامتلاء الجملية للسدود وهو رقم لا يبعث رسائل اطمئنان، هذا إضافة الى صور اشجار الزيتون العطشى التي تم تداولها مؤخرا في صفحات التواصل الاجتماعي.

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