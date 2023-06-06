محرز الغنوشي: سأمثل اليوم أمام القضاء في حالة تقديم بسبب «تهم كيدية»

أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أنه سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام القضاء في حالة تقديم وذلك بعد أن تم الاستماع له يوم أمس بسبب تهم « كيدية »، وفق قوله.

وأبرز المتحدث بأنه من بين التهم التي يواجهها تقديم النشرة الجوية خلافا للصيغ القانونية ومخالفة مجموعة من التشريعات الجاري بها العمل.

وأوضح الغنوشي بأن أحد المسؤولين بالمعهد الوطني للرصد الجوي هو الذي تقدّم بشكاية ضدّه بصفته الشخصية والإدارية كردّة فعل على تقديمه لشهادة ضدّه في أحد الملفات.

وبيّن الغنوشي أن المعهد هو الذي رشّحه لإجراء « كاستينغ » في التلفزة التونسية لتقديم النشرة الجوية، وفقا لوثيقة إطارية و عقد إسداء خدمات بين المعهد والتلفزة، مؤكدا أن الشخص الذي تقدّم بشكاية ضدّه هو من أعطاه الترخيص للعمل.

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