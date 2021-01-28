محسن الدالي: النيابة العمومية لم تتحصل إلى حدّ الآن على الظرف المشبوه

أكد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021، أن النيابة العمومية لم تتحصل إلى حد الآن على الظرف المشبوه ولم تقم بحجزه

وبين الدالي بأن النيابة العمومية لم تعلم بالحادثة إلاّ بعد يومين من حدوثها بناء على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .

وأشار الدالي إلى أن أي جهة أمنية ستبت في نوعية الرسالة وفي المادة المشبوهة داخلها يجب أن تعمل تحت النيابة العمومية .

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