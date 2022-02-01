محطة استخلاص سوسة: تراكم كمية كبيرة من المياه

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تراكم كمية كبيرة من الماء الصالح للشراب بالكلم 125 مستوى محطة استخلاص سوسة على إثر تسرب الماء من الأنبوب القادم من الشمال والمزود لمنطقة الساحل مما تسبب في تعطيل جزئي لحركة المرور.

ودعت إدارة الحرس مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة والتقيد بقواعد السير والجولان.

يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

71.960.448

71.963.512

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني(193).

كلمات البحث :سوسة;محطة استخلاص;مياه