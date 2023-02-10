محكمة الاستئناف العسكرية تقضي بسجن سيف الدين مخلوف 7 أشهر

اخر تحديث : 10/02/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مخلوف

أعلنت المحامية إيناس الحراث، أن محكمة الاستئناف العسكرية حكمت حضوريا على المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر، وذلك فيما يُعرف بقضية المطار.
وكانت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف برئاسة العميد حاتم المزيو، قررت مقاطعة ما اعتبرته محاكمة جائرة في حق مخلوف، وذلك لعدم توفر أدنى شروط المحاكة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم.


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