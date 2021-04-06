محكمة التعقيب ترفض مطلب الطعن الذي تقدم به نبيل القروي

أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم الثلاثاء، قرارا بالرفض شكلا استنادا إلى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة التهام برفض الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قد قررت يوم الأربعاء 10 مارس المنقضي، نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي و الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه.

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