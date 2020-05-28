محكمة العدل العليا البريطانيّة تُصدر حكما باتا لصالح الغنوشي

أعلن المكتب الإعلامي لحركة النهضة في بلاغ له اليوم الخميس، أنّ رئيسها راشد الغنوشي حصل على حكم بات من محكمة العدل العليا البريطانيّة .

وكان موقع الشرق الأوسط أونلاين Middle East Online (مقرها لندن قد نشر مقالا صدر بتاريخ 05 جويلية 2019، اتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتسامح مع الإرهاب وادعاء الديمقراطية وتلقّيه أموالا من دولة أجنبيّة وتم رفع قضيّة بالموقع وصاحبه.

وقالت النهضة إن الصحيفة وممثلها فشلا في تقديم دفاع عن القضيّة والبرهنة على ادعاءاتهم.

وجدير بالذكر أنّ هذا الموقع على ملك أحد شركاء جريدة العرب اللندنيّة التي كان رئيس الحركة قد فاز ضدها في قضية تشويه وثلب في الماضي.

وأشارت الحركة إلى أن راشد الغنوشي بصدد تقديم قضايا أخرى ضدّ الجريدة المذكورة وضد كلّ من يساهم في نشر الأكاذيب.

كلمات البحث :الغنوشي;بريطانيا;حكم;محكمة العدل العليا