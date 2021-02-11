محكمة المحاسبات: الكنام تكفّل بعمليات جراحية خارجة عن نطاق تكفله بكلفة فاقت 6 مليون دينار



كشفت هدى خليل رئيس قسم بالدائرة الابتدائية للفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية خلال عرضها للتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن 80 بالمائة من المصحات الخاصة لم تتولى إحداث وحدات للتعقيم المركزي وتأهيلها.

كما أشارت خليل إلى أن 62 مصحة و85 طبيب لم يحترموا شروط ممارسة النشاط الخاص التكميلي بالمصحات الخاصة وقد انتفعوا بمبلغ جملي قدره 1.8 مليون دينار دون وجه حق في الفترة 2014-2020.

كما عرّجت المتحدثة إلى محدودية رقابة الصندوق الوطني للتأمين على المرض على المصحات وتكفله بعمليات جراحية خارجة عن قائمة العمليات الجراحية المسموح بها بكلفة فاقت 6 مليون دينار في الفترة 2015 و 2019.

وأشارت المتحدثة إلى أن 57 بالمائة من مراكز تصفية الدم لم تُبرم اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها و99 مصحة لم تُبرم اتفاقيات لرفع المشائم والأطراف المبتورة و102 مصحة لم تبرم اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلوحية .

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