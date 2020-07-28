محكمة بريطانية تقر تعويضا بـ 45 ألف جنيه إسترليني للغنوشي

أعلنت حركة النهضة مساء اليوم الثلاثاء، أن محكمة العدل العليا بلندن حكمت في 23 جويلية 2020، لصالح راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حزب حركة النهضة بالحصول على مبلغ قدره 45.000 جنيه سترليني كتعويض عن الثلب والتشويه من قبل الموقع الاعلامي البريطاني الشرق أوسط أونلاين (Middle East Online) في مقال نشر به في تاريخ 5 جويلية 2019 .

وقرر الغنوشي وفق بلاغ صادر عن حركة النهضة، التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر التونسي.

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