محلات الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية تستأنف نشاطها يوم 11 ماي

أعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أنه تقرر أن يستأنف تجار الملابس الجاهزة والأحذية والمغازات الكبرى نشاطهم بداية من يوم 11 ماي المقبل.

كما تم الاعلان عن عودة نشاط محلات الحلاقة والتجميل انطلاقا من يوم 11 ماي المقبل.

وبينت الجريبي بأن كل الأنشطة التي لا يتوفر فيها عامل التباعد الجسدي، لن تستأنف عملها انطلاقا من 4 ماي موعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه.

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