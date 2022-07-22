محمد التليلي المنصري ناطقا رسميا باسم هيئة الانتخابات

اخر تحديث : 22/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمد التليلي منصري

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم تكليف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد محمد التليلي المنصري بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تبعا لهذا التكليف تعتبر رسمية وتعبّر عن مواقف الهيئة وتوجهاتها، التصريحات الصادرة عن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة ونائبه ماهر الجديدي وعضو الهيئة محمد التليلي المنصري.


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