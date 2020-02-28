محمد الحامدي يتسلّم مهامه على رأس وزارة التربية

انتظم اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 بمقر وزارة التربية موكب استلام مهام وزير التّربية الجديد محمد الحامدي خلفا لحاتم بن سالم.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب محمد الحامدي عن اعتزازه بالثقة التي وضعها رئيس الحكومة في شخصه والتي دعمها نوّاب الشعب من خلال تزكية الحكومة.

وأكد الحامدي أنّه سيواصل العمل في إطار تكريس مبدأ استمرارية الدولة وأنّ قيادته للوزارة في الفترة القادمة ستكون بالتّشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التربوي لما فيه مصلحة المنظومة التربوية و لإنجاح الامتحانات الوطنية والاستحقاقات التربوية القادمة كما سيسعى الى اعادة اطلاق مشروع الاصلاح التربوي الذي أضحى ضرورة ملحة و اعتبره مسألة وطنية عليا .

وشدد الحامدي على أنه سيسعى دائما للعمل في اطار فريق يضم الكفاءات العالية التي تزخر بها الوزارة حتى تستعيد المنظومة التربوية دورها في بناء المجتمع و الدولة وأن تكون مجددا المصعد الاجتماعي لجميع التونسيين.

كلمات البحث :محمد الحامدي;مهام;وزارة التربية