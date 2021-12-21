محمد الطاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمت تسمية محمد الطاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات.

ومحمد الطاهر الميساوي هو دكتور مهندس ، له خبرة أكثر من 24 سنة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شغل سابقا عدة مناصب منها :

- أستاذ ومدير الدراسات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس

- عضو مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات

- مديرا للعديد من المشاريع التي تهم الشبكات والبنية التحتية للاتصالات بتونس وخارج تونس

كما أن للميساوي عديد من المنشورات العلمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

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