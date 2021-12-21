محمد الطاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات

اخر تحديث : 21/12/2021
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

الهيئة الوطنية للاتصالات

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تمت تسمية محمد الطاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات.
ومحمد الطاهر الميساوي هو دكتور مهندس ، له خبرة أكثر من 24 سنة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شغل سابقا عدة مناصب منها :
- أستاذ ومدير الدراسات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس
- عضو مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات
- مديرا للعديد من المشاريع التي تهم الشبكات والبنية التحتية للاتصالات بتونس وخارج تونس
كما أن للميساوي عديد من المنشورات العلمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.


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