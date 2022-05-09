محمد العفاس يُقرر تسليم نفسه للمحكمة العسكرية

أعلن النائب في البرلمان المنحل محمد العفاس في شريط فيديو على صفحته بالفايسبوك، أنّه قرّر اليوم الإثنين، تسليم نفسه إلى المحكمة العسكرية وذلك بعد 9 أشهر من السريّة، وبعد استشارة هيئة الدفاع.

وقال العفاس إنه تم حفظ القضية في حقه في القضاء العدلي، مؤكدا أنه سيتوجه اليوم إلى المحكمة العسكرية بسيارته الخاصة وبمفرده كي لا يتسبب في مساءلة قانونية لأي كان.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد أصدر يوم 16 أوت 2021، بطاقة جلب وإذن تفتيش في حقّ النائب عن ائتلاف الكرامة محمد عفاس في قضية « حادثة المطار » .

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