محمد القوماني يستقيل من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة

أعلن القيادي في حركة النهضة محمد القوماني في بيان له اليوم السبت، استقالته من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة.

وحمّل القوماني المسؤولية الرئيسية في إفشال مبادرة الحركة لتكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية المُعلن عنها بتاريخ 12 أوت 2021، ومبادرات أخرى، للرئيس قيس سعيد بسدّه أبواب الحوار المتأكد، مشيرا إلى أنه تقدم اليوم برسالة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وطلبت منه إعفائه من هذه المهمة.

واعتبر القوماني أنّ السياقين الوطني والحزبي، ينهيان فعليا مهمة اللجنة.

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