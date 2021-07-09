بن سلمان: السعودية مستعدّة لتمكين تونس من التلاقيح والتجهيزات الطبية

جرت، مساء اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ومثّلت هذه المحادثة فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان، بالمناسبة، عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.

ومن جانبه، أعرب رئيس الدولة عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق.

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