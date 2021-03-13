محمد عبو للإمارات وقطر وتركيا: أي تمويل لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس

دعا الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، « سفراء الإمارات وقطر وتركيا، لتبليغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيهم لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس، وأنهم بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي، الذي يحتاج استثمارات وتبادل تجاري ومصالح اقتصادية مشتركة، لا التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية » .

وقال عبو إنه لا يُشارك في أي حوار صحفي مع أي وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات، رغم كثرة الاتصالات بعد سقوط حكومة إلياس الفخفاخ لاستغلال موقفه من النهضة.

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