محمد عبو يكشف تفاصيل التوقيت الإداري الجديد

كشف محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، عن تفاصيل التوقيت الإداري الجديد، والذي أعلن رئيس الحكومة أمس أنه سيقوم على العمل بنظام الحصة الواحدة بزمنين مختلفين توقيا من تفشي فيروس كورونا.

وبين عبو في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، بأن الإجراء يهم أعوان الإدارة العمومية باستثناء القوات النشيطة على غرار المؤسستين الأمنية والعسكرية، ويكون على النحو التالي:

-من الساعة 08.00 إلى الساعة 13.00

- من الساعة 09.30 إلى الساعة 14.30

وأشار عبو إلى أن التوقيت الإداري الجديد يهدف إلى تجنب دخول الموظفين في التوقيت ذاته إلى الإدارات ما يعني تجنب الاكتظاظ.

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