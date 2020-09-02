محمد عبو يُعلن استقالته من التيار ومغادرته للحياة السياسية

أعلن وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد محمد عبو في حكومة تصريف الأعمال على هامش ندوة إعلان إنجازات الوزراة بعد ستة أشهر من عملها اليوم الأربعاء، الاستقالة من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي ومن عضوية الحزب كذلك.

كما قرر عبو مغادرة الحياة السياسية، معتبرا أن العمل السياسي أضرّ به.

واعتبر عبو بأن حركة النهضة تسخر من التونسيين عندما تقول بأنها أسقطت حكومة لتضارب المصالح، مشيرا إلى أن حكومة يسقطها فاسدون بتهمة الفساد مظلمة كبيرة للتونسيين.

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