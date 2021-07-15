محمد عمار يستقيل من الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي

اخر تحديث : 15/07/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمد عمار

أعلن النائب محمد عمار في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، استقالته النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لينطلق نحو فضاء أرحب، وفق تعبيره.
وقال عمار إنه لم يعُد يعرف الحزب الذي كان أحد مؤسسيه عام 2013، خاصة بعد استجوابه أمس من قبل قيادته حول مسائل تهم الوطن والمواطن منها المساعي التي بذلها مؤخرا لمحاولة المساعدة في جلب التلاقيح ، على حد قوله.
وكتب محمد عمار « أتمنى التوفيق لحزب التيار ، وأعتذر من بنات وأبناء التيار على عدم مواصلة « الحلم » لكن أعدهم أننا سنتقابل في ربوع هذا الوطن من أجل مصلحة تونس » .


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