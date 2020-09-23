التئم اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقد تم اختيار محمد ياسين الجلاصي نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين، و تسليم العهدة بين النقيبين المتخلي والجديد.
وفيما يلي تركيبة المكتب التنفيذي للنقابة:
أميرة محمد
فوزية غيلوفي
محمد ياسين الجلاصي
وجيه الوافي
ريم سوودي
رمزي أفضال
سامي نصري
عبد الرؤوف بالي
ياسين البحري
أعضاء مناوبون
يوسف وسلاتي
أيمن زمالي
مراد مزيود
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