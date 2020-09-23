محمد ياسين الجلاصي نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين

اخر تحديث : 23/09/2020

محمد ياسين الجلاصي نقيبا للصحفيين التونسيين

التئم اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وقد تم اختيار محمد ياسين الجلاصي نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين، و تسليم العهدة بين النقيبين المتخلي والجديد.

وفيما يلي تركيبة المكتب التنفيذي للنقابة:
أميرة محمد
فوزية غيلوفي
محمد ياسين الجلاصي
وجيه الوافي
ريم سوودي
رمزي أفضال
سامي نصري
عبد الرؤوف بالي
ياسين البحري
أعضاء مناوبون
يوسف وسلاتي
أيمن زمالي
مراد مزيود


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق