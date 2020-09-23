محمد ياسين الجلاصي نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين

اقرأ المزيد ...

تعيين مكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الصحفيين أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيين في بلاغ لها اليوم الجمعة، انه تم تعيين الص ...

إمضاءعريضة سرية لإغلاق شركة كاكتوس نقابة الصحفيين توضح... أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توضيحا ،اليوم ،على اثر ما تم تداوله في قناة الحوار ...

أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين أسفرت انتخابات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تم الكشف عن نتائجها مساء أمس الأحد، ...

محمد العربي الجلاصي مديرا للحملة الرئاسية لمحمد عبو أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار الديمقراطي "محمد عبو" اليوم الثلاثاء، تعيين مح ...