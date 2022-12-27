محمّلا برسالة إلى رئيس الجمهورية: الجرندي يلتقي مبعوث أمينة منظمة الفرنكوفونية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم 27 ديسمبر 2022، السفيرDesiré Nyaruhirira ، المستشار السياسي والدبلوماسي للأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك بصفته مبعوثا خاصا لها محمّلا برسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، الرئيس الحالي لقمة الفرنكوفونية.

وثمّن المبعوث الخاص للأمينة العامة للمنظمة النجاح الباهر للقمة الثامنة عشر للفرنكوفونية، التي احتضنتها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى المحتوى والمخرجات، مبرزا أن قمّة تونس تمثّل مرحلة محورية في تطوير عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وأكد Nyaruhirira أن ما شهدته قمّة تونس من مشاركة متميزة ومكثّفة، وخاصة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بشكل يفوق مستوى المشاركة في القمم السابقة، يبرز مجدّدا نجاح تونس ودورها الريادي داخل الفضاء الفرنكوفوني.

وعبّر السيد الوزير، من جهته، عن شكره للمنظمة الفرنكوفونية وعلى رأسها الامينة العامة لجهودها لدعم نجاح تنظيم هذه القمّة، منوّها بالحوار الصريح والبنّاء الذي شهدته أشغالها وما تمخّض عنها من قرارات ووثائق أساسية لتطوير المنظمة، بما في ذلك إعلان جربة. مؤكدا على أهمية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن هذه القمة.

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