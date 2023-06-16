مخاطر الفضاء الرقمي.. وزارة المرأة: دقّ نواقيس الخطر بات ضرورة لا بدّ منها

أكدت وزارة المرأة في بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بيوم الطّفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان من كلّ سنة تحت شعار « حقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي » ، أن الجانب المشرق للفضاء الرّقمي لا يُخفي المخاطر والتهديدات الّتي قد يمثّلها لتلك الحقوق.

وأبرزت الوزارة بأنّ المحتويات الرقميّة الّتي تنطوي على العنف، والمضامين الجنسية، والاعتداءات والتّحرش الجنسي، والتنمر ، والرّهانات الرّياضية الالكترونية، والاستغلال بجميع أشكاله، والألعاب التي تروّج إلى الانتحار وتحرّض عليه، وخطابات الكراهيّة والعنف والتطرّف والارهاب، تشكّل جميعها الجانب المظلم لهذا الفضاء.

كما يطرح الفضاء الرّقمي مخاطر تتّصل بالإدمان عليه والتّخلي عن التّفاعل الشّخصي فيما بين الأطفال وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي خاصة في المراحل العمرية الأولى، مضيفة: « إذا ما أضفنا انتهاك المعطيات الشّخصية للأطفال وتوظيفها لابتزازهم واستغلالهم فإنّ دقّ نواقيس الخطر بات ضرورة لا بدّ منها. »

وجدّدت الوزارة تأكيدها بأهميّة تعزيز الوعي بهذه التّحديات الّتي تعيق النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرّقمي وتحدّ من فرص انتفاعهم بإيجابيّات ومزايا ومنافع الرقمنة والابحار المجدي في شبكات العالم الافتراضي ، فإنّها بادرت بوضع خطّة وطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرّقمي وهي خطوة مهمّة نحو تمكين أطفالنا من العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف.

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