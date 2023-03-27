مخاوف ايطالية من تدخل روسيا والصين في تونس

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات لصحيفة كورييري ديلّا سيرا اليوم الإثنين، إن علينا الهرع لمساعدة تونس الآن، بعد أن أصبحت فرنسا أكثر انتباهاً لأمرها.

وأوضح القيادي في حزب فورتسا ايتاليا، أن « الجميع يتحركون، فدعونا لا نخطئ في ترك تونس بيد الإخوان المسلمين.. الاتحاد الأوروبي يتحرك أيضًا، وقد ذهب المفوض الأوروبي باولو جينتيلوني إليها اليوم، كما تنظر فرنسا عن كثب في المشكلة، بعد اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني » .

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه: « من ناحية الأمريكيين، لا يسعني إلا القول إننا نتحدث مع الجميع، ونحن نؤيد حل وسط: تقديم الدعم الأولي، لأن التونسيين يزعمون بأنهم بدون مال لا يمكنهم تنفيذ الإصلاحات، فماذا عسانا أن نفعل إذا لم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، بينما تتدخل الصين أو روسيا؟ » .

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن « هناك قوانين وعمل متواصل من قبل الجميع، سواء أكان خفر السواحل أم قوات بحريتنا. منذ شهرين ونحن ننقل ما يحدث في جميع المحافل الدولية: يجب أن نساعد تونس بتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتقديم المساعدات الأولى على الأقل في انتظار إجراء الإصلاحات والتحقق من مضيها قدماً »، بينما « ندور الآن في حلقة مفرغة تغذي حالة الطوارئ المالية وتدفقات الهجرة » .

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