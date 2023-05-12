مختار الجماعي: إحالة شيماء عيسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية

أعلن المحامي مختار الجماعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تم إعلام الموقفة بالسجن المدني بمنوبة شيماء عيسى وهي تحت مفعول بطاقة ايداع صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بقرار دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة تونس الاستئنافية بإحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من اجل جرائم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والجرائم المرافقة لها، على أن يتم تحديد تاريخ الجلسة قريبا.

وذكر الجماعي بأن الوقائع منطلق التتبع تعود الى حوار اذاعي اجري معها على خلفية احد نشاطات جبهة الخلاص، اثر الاجتماع العام بالمنيهلة.

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