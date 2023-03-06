مختار الجماعي: اللّوز موجود بمستشفى الرابطة على ذمة وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة

أعلن المحامي مختار الجماعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه بعد مارطون البحث والتقصي على القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز تم تحديد مكانه بمستشفى الرابطة، على ذمة وحده مكافحة الارهاب بوشوشة .

وأضاف الجماعي بأنه بعد الاتصال بالنيابة العمومية بقطب الارهاب في شخص المساعد (ة) الاول لوكيل الجمهورية وعدته والتزمت بتمكينه من زيارته حيثما كان بمقر الوحدة او بالمستشفى، واكدت انها ستأمر الباحث الابتدائي بذلك، واتفق معها على موعد التاسعة ليلا من يوم السبت، وبعدما توجهه قبل الموعد للفرقة وتقديم نيابته ومكتوب عليها بالخط الاحمر الكبير رقم هاتفه لكن الموعد مر بدون اتصال.

وأكد المحامي أنه بادر اليوم صباحا بالاتصال باستمرار بالوحدة المذكورة، وسمع جوابا فهم منه أن : « العزري اقوى من سيده » ، على حدّ قوله.

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