مختار بن عاشور : ديوان الزيت ليس لديه مخزون من الزيت

أكد مختار بن عاشور رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية المدعمة في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أن ديوان الزيت ليس لديه مخزون من الزيت.

وأشار المتحدث إلى أن هناك انقطاعا في مخزون الزيت من مدة إلى أخرى، وأن هذا الانقطاع نشهده على الأقل 5 مرات في السنة.

وبين المتحدث بأننا نستهلك سنويا في تونس 170 ألف طن من الزيت النباتي.

يُشار إلى أن شحنة زيت نباتي تعطل تنزيلها في ميناء صفاقس على متن باخرة راسية بالميناء منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وكانت رئيسة الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بصفاقس وفاء المبروك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، فتح بحث تحقيقي في شبهة فساد حول الباخرة المحمّلة بالزيوت النباتية لمدة 46 يوما بميناء صفاقس التجاري.

واعتبرت المبروك بأن تأخير التنزيل يكلّف الدولة 18 ألف دولار يوميا، وأن الدولة تشرع في خلاص خطايا التأخير بعد مرور أسبوع على بقاء السفينة دون إفراغ حمولتها.

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